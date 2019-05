Marca deleta campanha 'mãe de planta' e pede desculpas após repercussão nas redes sociais

O estudante Pedro Baleotti publicou vídeos nas redes sociais com uma arma na mão, dizendo que mataria "vagabundos com camiseta vermelha" e a "negraiada". Após a repercussão dos vídeos e as manifestações de dezenas de alunos dentro do campus, a Universidade Mackenzie decidiu suspendê-lo do curso de Direito e o escritório de advocacia no qual ele era estagiário o dispensou.

Foto: Diretório Central dos Estudantes Mackenzie