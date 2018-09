Marca de tênis realiza oficinas grátis de skate para mulheres em São Paulo

A marca de tênis Vans realiza oficinas grátis de skate para mulheres toda segunda-feira em São Paulo Foto: K-b-ça Lima/Divulgação/Vans

A marca de tênis Vans trouxe para São Paulo a iniciativa Girls Skate Nights, que consiste em oficinas grátis de skate focadas em meninas, garotas e mulheres de todas as idades, às segundas-feiras, entre 20h e 22h, na Da Batata Skate House, em Pinheiros.

Não é necessário levar equipamento e as oficinas contam com professoras especializadas em skate. São Paulo é a sexta cidade a receber o projeto da marca, junto com Nova York, São Petersburgo, Xangai, Bangalore e Cidade do México, que também recebem eventos e aulas promovidas pela Vans para incentivar e empoderar o skate praticado por mulheres ao redor do planeta.

A iniciativa é uma das ações da marca para 2018, que ao longo de ano terão as mulheres e comunidades criativas ao redor do mundo como foco principal. Através de conteúdos de vídeo e em plataformas digitais diversas, a empresa pretende levar action sports, arte, música e cultura de rua para todos.

"A Vans é o skateboarding, e nós estamos comprometidos em garantir que qualquer pessoa, em qualquer lugar, tenha a oportunidade de descobrir essa forma de expressão única" disse April Vitkus, Diretora Sênior da Vans Global Brand Marketing. "Nós estamos confiantes que ajudar a apresentar o skate para mulheres e garotas vai deixar claro como o skate pode ser empoderador", complementou.