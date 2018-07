Marca cria perfume com cheiro de gatinhos

Demeter é conhecida por fragrâncias diferenciadas - entre elas, neve, gim e tônica, maconha e amanhecer. Foto: Pixabay

Você é um ''gateiro'' de carteirinha? Mesmo? Então talvez seja o público-alvo de uma empresa que acaba de lançar uma série de produtos de beleza com fragrância de gatinhos. A marca norte-americana Demeter agora vende perfume, desodorante, loção, sabonete e spray para a casa que "capturam a essência olfativa e o conforto do local perfeito, logo atrás do pescoço dos gatos".

No site da Demeter, o anúncio do produto explica que a empresa estava há 15 anos tentando desenvolver a fragrância. Um frasco do perfume custa 20 dólares e o desodorante roll on sai por 12 dólares.

A marca é conhecida por lançar produtos, no mínimo, peculiares. No portfólio, há fragrâncias de terra ("exatamente como a terra dos campos da Pensilvânia"), chuva ("saia para a rua após uma tempestade e imediatamente ele atinge você: o doce, fresco e poderoso cheiro evocativo da chuva"), livro ("uma viagem a sua livraria ou biblioteca favorita") e bebê recém-nascido ("leve, brilhante, transparente, com leves toques de limão e cremosidade").