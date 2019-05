Marca cria glitter comestível para usar em cerveja e outras bebidas; veja vídeos

Cervejas com glitter. Foto: Instagram / @cleophus_quealy | Instagram / @beerdeluxesydney

A marca Brew Glitter lançou recentemente um glitter ecológico e comestível para ser usado em bebidas customizadas. A novidade será utilizada nas cervejas do festival de música e iluminação Vivid Sydney, na Austrália, de 24 de maio a 15 de junho deste ano.

O produto não faz mal para o organismo e conta com uma paleta de 20 cores diferentes, dentre elas rosa pink, pêssego, dourado e verde. Todas podem ser colocadas também em vinhos, drinks e até mesmo no café. Para ver as micropartículas brilharem, basta mexê-las dentro do copo.

O restaurante australiano Beer DeLuxe publicou um vídeo mostrando o efeito do glitter em um chopp. Assista:

Outros estabelecimentos já incorporaram a ideia:

A substância ecológica e comestível da Brew Glitter é aprovada pela Agência Federal de Segurança Alimentar dos Estados Unidos (FDA, sigla em inglês) e pode ser comprada no site da empresa por dez dólares (R$ 40). Os brilhos mais sofisticados chegam a custar 77 dólares (R$ 310). Veja aqui.