Máquina russa vende likes e seguidores para Instagram

Instagram adiciona recurso para recomendar publicações no Feed de Notícias dos usuários. Foto: Pixabay

Por mais que o Instagram seja a rede social com pior impacto na saúde mental dos jovens, algumas pessoas ainda são aficcionadas no aplicativo e vivem atrás de aprovação. Quem vai em busca disso não precisa mais se preocupar em se aventurar pela pequena indústria que opera às margens da internet e vende, por uma pequena quantia, algumas dúzias de likes em uma simples foto no Instagram e milhões de seguidores no Twitter. Pelo menos não na Rússia.

Uma máquina de venda automática permite que você compre likes e seguidores dentro do centro comercial Okhotny Ryan, em Moscou. A foto foi postada pelo jornalista Vasily Sonkin e compartilhada pelo colega dele, Alexey Kovalev, no Twitter.

Лайки и подписчиков можно теперь купить прямо в автомате в торговом центре под стеной кремля. Киберпанк, который мы заслужили Uma publicação compartilhada por @vsonkin em Jun 5, 2017 às 11:31 PDT

Com menos de um dólar (cerca de R$ 2), a pessoa garante que sua selfie terá 100 likes extras. Pelo dobro do preço, é possível comprar 100 seguidores no Instagram.

Esse dispositivo multifuncional também cuida de outras necessidades da mídia social. Ele tira selfies e prints de fotos do Instagram e vende falsos seguidores e likes para o VK, uma popular rede social da Rússia.

A máquina está espalhada em várias cidades do país, garante Kovalev, inclusive em livrarias. Mas ele ainda não testou a eficácia do aparelho.