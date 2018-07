Maquiadora diz que foi desqualificada de concurso por apoiar Trump

A maquiadora Gypsy Freeman declara que foi desclassificada de concurso por apoiar Trump. Foto: Instagram.com/gypsyfreeman

A maquiadora Gypsy Freeman, que teria vencido um concurso do Instagram patrocinado pela marca de Kat Von D, afirmou que foi desqualificada da premiação depois que a tatuadora soube que ela apoiava o presidente Donald Trump.

Gypsy afirma que foi marcada em uma foto na rede social como vencedora do concurso, mas não demorou até que alguém achasse entre suas fotos uma em apoio ao então candidato à presidência.

Kat Von D, então, enviou uma mensagem para a maquiadora, segundo relatou o site Wichita Eagle, depois que alguns usuários da rede a marcaram na publicação.

"Eu apenas quero ter certeza de que você está ciente que, mesmo que eu não me considere uma pessoa política, eu demarquei uma linha entre mim e qualquer pessoa que apoia esse homem. Minha festa de lançamento comemora muitas coisas que Trump é contra. Eu só preciso que você saiba que eu tenho dificuldade de convidar qualquer pessoa que apoie um fascista anti-feminista, anti-LGBT, anti-imigração e anti-mudanças climáticas como Trump", escreveu Kat.

A festa a qual a tatuadora se refere é do lançamento dos perfumes 'Saint and Sinner', tema do concurso, que fazia parte do prêmio junto com um vale-compras da Sephora no valor de 500 dólares.

As duas trocaram mais mensagens sobre seus posicionamentos. Gypsy enfatizou que ela também era contra algumas políticas de Trump e acrescentou que tem amigos e familiares na comunidade LGBT e que o namorado da irmã dela é imigrante.

Em entrevista à rádio KQAM, Gypsy disse que, embora Kat não tenha dito que ela estava desclassificada, o nome da maquiadora foi desmarcado da publicação que a declarou como vencedora.

"Mesmo que ela tenha dito: 'Não estou desmarcando você', quando uma marca remove seu nome da postagem, sim, isso significa que você foi desqualificado", disse Gypsy .