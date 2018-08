Maquiadora chinesa dá vida a personagens de quadros famosos com maquiagem

A maquiadora He Yuhong se transformando em 'Moça com Brinco de Pérola', pintura do século 17 de Johannes Vermeer. Foto: REUTERS/Thomas Suen

CHONGQING, China - Marilyn Monroe, Audrey Hepburn e Cristiano Ronaldo são apenas algumas das personalidades em que a maquiadora chinesa He Yuhong consegue se transformar, mas agora ela está se voltando para conhecidas obras de arte.

A artista de 27 anos fez muito sucesso nas redes sociais chinesas com seus vídeos de transformações com maquiagem, atraindo um milhão de seguidores na plataforma de vídeos e música TikTok.

"É mais difícil fazer este tipo de maquiagem, porque é mais como desenhar", disse He, que mora na cidade de Chongqing, no sudoeste da China. "Preciso desenhar os rostos de outras pessoas no meu, acrescentando muitos detalhes, e preciso mudar meus traços faciais".

Ela chegou até a assumir as feições de personagens de pinturas, como a Moça com Brinco de Pérola, de Johannes Vermeer, pintor holandês do século 17. He precisou de mais de seis horas para recriar a personagem, passando cuidadosamente camadas de base no rosto para reproduzir sombras e usando um lenço de cabeça semelhante ao da tela.

Em maio, a artista lançou sua série de vídeos, e surpreendeu trazendo à vida a Mona Lisa de Leonardo Da Vinci em uma recriação que chamou atenção nas redes sociais.

"Gosto de tentar coisas novas", disse, acrescentando que personagens de O Rei Leão e princesas da Disney estão em sua lista de futuras imitações.

Veja abaixo um antes e depois de uma dessas transformações: