Manifestante confunde bandeira do Japão com símbolo comunista; veja as melhores reações

Uma manifestante que ocupou o Congresso Nacional na tarde desta quarta-feira, 16, 'lamentou' uma 'cena nojenta': a bandeira do Brasil tinha um pedaço em vermelho.

“Reparem na nossa bandeira com o símbolo vermelho comunista. Essa será a nova bandeira do Brasil", diz no vídeo que gravou. Ela só não percebeu que, na verdade, estava em frente ao painel em comemoração ao centenário da imigração japonesa ao Brasil. O 'símbolo comunista' era apenas a inofensiva bandeira do Japão.

A internet não deixou por menos. Veja alguns dos melhores memes e, abaixo, o vídeo original.

É ISSO QUE VOCÊ QUER PARA O BRASIL? UMA BANDEIRA SOCIALISTA COM UM + NO MEIO PEDINDO MAIS SOCIALISMO? pic.twitter.com/Wx3ia5kOvo — William De Lucca (@delucca) November 17, 2016

É ISSO QUE VOCÊ QUER PARA O BRASIL? UMA BANDEIRA SOCIALISTA, COM UMA FOICE SEM CABO E UMA ESTRELA DO PT? pic.twitter.com/lSki15oDEC — William De Lucca (@delucca) November 17, 2016

Improvisando aqui a minha bandeira comunista pic.twitter.com/5nuXQkrk0W — Ciro Hamen (@cirohamen) November 17, 2016

Melhor bairro de São Paulo é Liberdade. Lá congrega a maior colônia comunista do mundo Ó A BANDEIRA COMUNISTA AÍ pic.twitter.com/oqFC7MXN5r — Renata Ventura (@rehventura) November 17, 2016

Você incauto: tá vendo o que estão querendo fazer com o Brasil? Esta bandeira carrega a folha da maconha e o vermelho do comunismo. pic.twitter.com/zGOiqXQ1le — celsodossi (@celsodossi) November 17, 2016