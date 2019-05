Manicure cria 'trono' para fazer unhas dos pés e viraliza na internet

Thais Amorim, de 20 anos, pensou em criar o trono durante a faculdade e pretende patentear a ideia em breve. Foto: Instagram / @jodark12

A manicure autônoma Thais Amorim, de 20 anos, chamou a atenção dos internautas com a sua criatividade ao fazer as unhas dos pés das clientes.

Moradora do Jardim Ângela, periferia de São Paulo, a jovem criou um "trono" onde as mulheres podem sentar sem que ela precise agachar durante o atendimento.

"Bora lá fazer pé sem dor. A cliente não cansa as pernas com o 'sobe e desce', e a profissional evita as famosas dores nas costas e joelhos. Eu estou amando", escreveu ela.

Veja abaixo:

Procurada pelo E+, Thais Amorim conta que não tinha a pretensão de ganhar visibilidade quando postou o trono no Instagram. De acordo com ela, a ideia veio durante as aulas sobre ergonomia na faculdade de Recursos Humanos, na qual se formou há um ano. "Além da questão corporal, o 'trono' é bom para a autoestima das clientes, que ficam lá em cima e se sentem melhor", completa.

A microempreendedora afirma também que abriu o salão aos 17 anos, mas começou a fazer unhas aos 13 anos na lavanderia de casa, quando concluiu seu primeiro curso de manicure.

A ideia recebeu uma série de elogios no Instagram e foi alvo de mais de 14 mil curtidas em cinco dias. "A gente está em 2019 e essa moça em 2079", disse uma internauta. "Agora a Nasa vem [para o Brasil]. Genial", brincou outra.

Thais relata que já está em contato com uma empresa para patentear o trono.