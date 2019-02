Maisa e Luisa Sonza estão na programação de evento gratuito em São Paulo

Maisa e Luisa Sonza Foto: Iara Morselli/ Estadão | Fábio Rocha/ Globo

Mulheres inspiradoras serão o destaque da ação de verão #faztodaadiferença da Casa de Praia Gillette Venus, em São Paulo. O evento gratuito vai ocorrer entre 15 e 17 de fevereiro.

Maisa Silva e Juliana de Faria, fundadora da ONG Think Olga, vão liderar uma conversa sobre ser mulher na sexta-feira, 15, às 14h. No mesmo dia, às 18h30, Luisa Sonza fará um pocket show.

Continuando a programação, Daiana Garbin, autora do livro Fazendo as Pazes com o Corpo, e Jessica Lopes do canal no YouTube Femme Fatale by Jeh vão falar sobre amor ao próprio corpo, no sábado, 16, às 14h.

Imagens do projeto 3D do local do evento Foto: Imagem cedida com exclusividade pela assessoria de imprensa

No ambiente instalado no Nacional Club, no Pacaembu, também vai ocorrer ballet fitness com Betina Dantas, criadora da modalidade; circuito funcional com a personal trainer Fernanda Queiroz; yoga com a professora Bibi Campos; e aula de automaquiagem com a influenciadora digital Kim RosaCuca. É necessário se inscrever no site para participar das atividades.

No mesmo local, a Feira Criativa Jardim Secreto vai reunir expositores de marcas e projetos criados por mulheres. Entre os produtos estão cosméticos, roupas, acessórios, decoração e artes gráficas. Também serão oferecidos serviços como cabeleireiro, maquiagem e spa de pernas.

Serviço

Data: 15 a 17 de fevereiro

Local: Nacional Club, na Rua Angatuba, 703, Pacaembu, em São Paulo

Horário: das 10h às 20h

Como chegar: A marca oferece serviço de transfer gratuito (ida e volta) todos os dias; a partir das 9h30, na Rua da Consolação, 2336