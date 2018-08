Maioria dos muçulmanos dos EUA é favorável ao casamento gay, diz pesquisa

A Câmara dos Deputados da Austrália aprovou nesta quinta-feira, 7 de dezembro, a lei sobre o casamento gay, etapa fundamental para a legalização do matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. O texto já passou pelo Senado, e deve entrar em vigor nos próximos dias. O país torna-se, assim, o 28º a permitir o casamento gay. Na segunda-feira, 4, o deputado Tim Wilson pediu a mão de seu companheiro antes de o assunto ser discutido em uma sessão no Parlamento. Veja a seguir em quais lugares do mundo os homosseuxais possuem o mesmo direito:

Foto: Sean Davey-/AFP Photo