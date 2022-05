Maior diamante branco já leiloado é comprado por 18,7 milhões de dólares

'The Rock', um diamante branco de 228,31 quilates, o maior já leiloado, foi arrematado nesta quinta-feira, 11, por 18,7 milhões de dólares. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

GENEBRA, SUÍÇA - The Rock, um diamante branco de 228,31 quilates, o maior já leiloado, foi arrematado nesta quinta-feira, 11, por 18,6 milhões de francos suíços, o equivalente a 18,7 milhões de dólares, longe do recorde em sua categoria.

O leiloeiro bateu seu martelo num hotel de Genebra após alguns minutos de leilão, numa sala que, no entanto, estava lotada devido às expectativas que esta pedra excepcional suscitara.

O preço do martelo não inclui a comissão, que a Christie's ainda não divulgou.

Com 228,31 quilates, "The Rock é um diamante branco de lapidação em forma de pêra verdadeiramente excepcional", havia declarado à AFP Max Fawcett, chefe do departamento de joias da Christie's, na semana passada.

Diamante branco de 228,31 quilates chamado 'The Rock', vendido por 18,7 milhões de dólares, é o maior já visto em toda a história do mercado de leilões. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

O preço da pedra preciosa, cujo proprietário é originário da América do Norte, mas permanece anônimo, foi estimado entre 20 e 30 milhões de dólares.

O último recorde da Christie's para um diamante branco semelhante (163,41 quilates) foi de 33,7 milhões de dólares em uma venda em novembro de 2017, também em Genebra.

Maior do que uma bola de golfe, The Rock foi extraído na África do Sul no início dos anos 2000. Mais tarde, foi vendido pela Christie's como parte de uma venda direta a um colecionador particular.