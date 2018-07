Maior canal brasileiro do YouTube sobre futebol agora tem apresentadora mulher

Além de Ale, Tony Pezão também entrou para a equipe do Desimpedidos Foto: Creke Aires

Os fãs do canal Desimpedidos foram surpreendidos na segunda-feira, 22, quando, durante a transmissão ao vivo semanal, Kaká anunciou um novo apresentador. Ou melhor: uma nova apresentadora.

O canal já havia feito uma campanha, o Muleke da Base, para escolher um novo integrante para a equipe e Tony Pezão foi o vencedor. No entanto, o Desimpedidos sentiu que faltava uma mulher no time.

Assim, Kaká, sócio do Desimpedidos, anunciou na semana passada que Ale seria a nova apresentadora ao lado de Fred, Bolívia, Chico e Tony. "O canal já estava de olho em uma menina faz tempo. Como eu fiquei entre os cinco finalistas, eles me contrataram", explica Ale.

Jornalista, ela já trabalhava com esportes e futebol, por isso, já está acostumada com o ambiente. Além disso, Ale sempre jogou bola, "cresci jogando com os meninos, então, sempre me dei muito bem em relação a isso".

Para ela, é importante haver uma mulher que entende de futebol ocupando um espaço como esse. "O mais legal é isso, representar as meninas que entendem e conseguir mudar um pouco essa visão de que 'mulher não entende nada de futebol'", opina.

Às mulheres que gostam do esporte e costumam ser reprimidas ao falar sobre o assunto, o conselho de Ale é nunca abaixar a cabeça. "Se você entende, sabe o que tá falando, você tem que ir até o fim. Você tem que falar e ser você, não importa quem ou o que falem de você."

Assista ao vídeo em que Ale é apresentada: