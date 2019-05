MaiFest, tradicional festa alemã, acontece neste fim de semana, em São Paulo

A 20ª edição da MaiFest acontece nos dias 25 e 26 de maio, no Brooklin. Foto: Divulgação

Com atrações multiculturais para toda a família, a 20ª edição da MaiFest acontece neste sábado, 25, e domingo, 26, no bairro do Brooklin, em São Paulo. Comidas típicas, artesanato, danças e atividades para as crianças estão entre as atrações do evento.

No palco orquestra e multicultural, acontecerão apresentações de grupos de danças folclóricas alemãs, como Edelwess, Hallo Welt, Tirol, Tanzfreunde, Colégio Benjamin Constant, Sonnenblume e Grupo Tom Maior Big Band. A turma de Pomerode alegrará os dois dias de festival, com suas competições típicas alemãs. Cordas de Cultura de Bertioga, Fanfarra de Amparo, Danças Circulares também vão se apresentar. Os participantes do MaiFest poderão participar de roda de conversa com historiadores de cidades alemãs.

Como todos os anos, a festa tem destaque para a gastronomia. As tendas terão uma variedade de quitutes doces e salgados de várias partes do mundo. A culinária típica da Alemanha, claro, estará presente: diversos tipos de salsichões, chucrute e chopp.

O Espaço Crianças receberá grupos de danças folclóricas, atividades com brincadeiras alemãs para pais e filhos, realizadas pela Cia Caixa de Chita. Haverá um casal de bonecos gigantes e palhaços de perna de pau.

As atividades da 20ª MaiFest acontecem com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo.

Serviço - XX MaiFest

Dias: 25 e 26 de maio de 2019

Local: No quadrilátero das Ruas Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e Bernardino de Campos

Horário: Das 10h às 22h

Entrada gratuita

Mais informações através do site.