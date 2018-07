Mãe vai doar dois órgãos para ajudar a salvar vida do filho

Joe Lamont e Sarah, sua mãe. Foto: Reprodução

Amor de mãe é realmente incomparável, e a inglesa Sarah Lamont é uma das provas disso. Ela tem um filho de quatro anos, Joe, que nasceu com a doença renal autossómica recessiva policística, uma rara enfermidade que o obrigou a tirar os rins e a fazer diálise várias vezes por semana. Para melhorar, ele precisa de uma doação de órgãos.

Ele estava há um ano na fila do transplante e sua mãe, vendo o sofrimento do filho, decidiu doar um dos rins e um pedaço de seu fígado para Joe. Depois de muita insistência, os médicos autorizaram que ela fizesse a doação.

Eu vou ficar bem. O importante é que meu filho melhore”, disse ao The Independent. "Eu disse a ele ‘este vai ser o seu ano, Joe'", completou. A cirurgia para retirar os órgãos é muito delicada e arriscada e será realizada no dia 25 de janeiro no Hospital Infantil de Birmingham, no Reino Unido.