Menina de cinco anos leva vodca na lancheira por engano

Foto: masterstudio/Pixabay

Mães e pais: cuidado com o que vocês guardam no congelador. Uma australiana quase teve um problemão ao mandar para a escola sua filha, de cinco anos de idade, com 250 ml de vodca na lancheira.

Segundo a mulher, que preferiu não se identificar, ela confundiu a embalagem da bebida congelada com o suco da filha, que estava logo ao lado. "Recebi uma ligação interessante da professora...", escreveu.

"Eu pedi desculpas por não ter mandado o suficiente para os professores e eles deram risada, felizmente", disse a mãe, segundo reportagem do Mashable.

A embalagem da vodka era esta:

Foto: Divulgação/Smirnoff

Fácil de confundir com um suquinho de frutas vermelhas, não é?