Mãe reclama que funcionário zombou do nome da filha, chamada Abcde

Funcionário da Southwest Airlines teria publicado uma foto do cartão de embarque da garota em uma rede social. Foto: Rick Wilking/Reuters

A mãe de uma menina de cinco anos afirma que um funcionário da companhia aérea Southwest Airlines zombou do nome da menina, chamada Abcde, quando as duas se apresentavam para embarcar para o Texas.

Segundo a rede televisão KABC-TV, Traci Redford acusou o agente do Aeroporto John Wayne, na Califórnia, de rir do nome da filha e publicar uma foto do cartão de embarque da garota nas redes sociais. O caso teria ocorrido no começo de novembro.

O nome da menina é formado pelas cinco primeiras letras do alfabeto e a pronúncia em inglês soaria como 'Eibicidi'. Segundo a mãe, a pronúncia correta seria 'Éb-cidi'.

Traci disse que a família teve prioridade de embarque porque a menina sofre de epilepsia. A mulher afirmou que pediu ao funcionário para ele parar de rir e que logo alguém viu a foto publicada na rede social. Então, ela notificou a companhia aérea.

A empresa emitiu um comunicado no qual pediu desculpas à família e disse que conversou com o funcionário sobre o caso. Leia a nota completa a seguir, segundo publicou o site NBC:

Nós estendemos nossas sinceras desculpas à família. Temos muito orgulho em estender nossa Southwest Hospitality [hospitalidade da Southwest] a todos os nossos clientes, o que inclui viver de acordo com a Regra de Ouro e tratar cada pessoa com respeito, pessoalmente ou online. O post não é indicativo do cuidado, respeito e civilidade que esperamos de todos os nossos funcionários. Acompanhamos o funcionário envolvido e, embora não divulguemos publicamente as ações do pessoal, estamos usando isso como uma oportunidade para reforçar nossas políticas e enfatizar nossas expectativas para todos os funcionários.

Com informações da EFE