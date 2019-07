Mãe pioneira no chá revelação critica o evento: 'Quem se importa com o sexo do bebê?'

'O primeiro bebê de festa de revelação de gênero do mundo é uma garota que usa ternos!', conta a mãe Jenna Karvunidis Foto: High Gloss And Sauce/Facebook

A maternidade tem muitos rituais e um dos mais recentes a ser inserido e amplamente utilizado pelos pais é o chá revelação do gênero do bebê. E não falta criatividade para inovar nessa hora: houve uma família que usou um jacaré para revelar o sexo de bebê; teve o chá de revelação que deu errado e causou incêndio em floresta nos EUA; e até outros derivados, como o 'fondue revelação' e, mais recentemente, o ‘chá revelação do DNA’. Mas você já se perguntou quando e com quem esse 'ritual' teve início?

Ao que tudo indica, a primeira pessoa a festejar e registrar um chá revelação foi a blogueira norte-americana Jenna Karvunidis em 2018. "Eu havia escrito sobre a minha festa no meu blog e em um fórum para pais em julho de 2008. Com a repercussão, foi publicada uma entrevista comigo na revista The Bump e a ideia se espalhou a partir daí. Eu tenho o artigo emoldurado!", contou em um post no Facebook.

Mas, engana-se quem pensa que Jenna se orgulha do feito. "Quem se importa com o sexo do bebê?", questiona a blogueira. "Eu fiz na época porque não vivíamos em 2019 e não sabíamos o que sabemos agora - que atribuir foco ao gênero ao nascer deixa de fora tanto o seu potencial quanto o seu talento, que não tem nada a ver com o que está entre as pernas", pontua.

Jenna, aliás, fez questão de vir à público, onze anos depois da 'invenção', para corrigir o que ela considera a sua "contribuição aleatória para a cultura". A mamãe ressaltou que existem coisas muito mais importantes a se considerar: "o primeiro bebê de festa de revelação de gênero do mundo é uma garota que usa ternos!", explicou ela na legenda da foto que mostra a sua família. Na imagem, Bee (apelido da filha Bianca), o primeiro bebê a ter um chá revelação de gênero, aparece usando um terno, vestimenta socialmente vista como 'de menino'.