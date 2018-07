Mãe junta 300 kg de latinhas e realiza sonho do filho de estudar na Europa

Isabel Cristina Fernandes coletou 300 kg de latinhas, o equivalente a R$ 1,2 mil Foto: Acervo Pessoal Isabel Cristina Fernandes

Pedro Fernandes, 18 anos, já aprendeu falar sueco e francês em seu intercâmbio na Europa. O jovem está realizando o sonho de estudar fora do Brasil graças ao esforços de sua mãe Isabel Cristina, 51 anos, que conciliou seu emprego de auxiliar de serviços gerais na sede recreativa da Associação dos Magistrados da Paraíba, em Cabedelo, com os trabalhos extras de coletar material reciclável e vender trufas e bombons.

O jovem foi aprovado no programa de intercâmbio do Rotary Club, mas para que de fato pudesse "voar para longe" como sempre sonhou a família ainda teria que pagar taxas, passagens, custos com documentação e visto. Ao saber disso, a paraibana se preocupou, intensificou os trabalhos e ainda pediu a contribuição de conhecidos. Resultado: coletou 300 kg de latinhas, o equivalente a R$ 1,2 mil, e recebeu R$ 6 mil de doações de magistrados em três dias.

Isabel acompanho o filho Pedro Fernandes para tirar o visto para o intercâmbio Foto: Acervo Pessoal Isabel Cristina Fernandes

Pedro embarcou em agosto para Finlândia. "Eu nunca tinha passado por uma coisa tão forte na minha como quando ele passou por aquela portinha no aeroporto. Foi como se ele tivesse levando meu coração", contou Isabel.

Ela relembra orgulhosa que Pedro aprendeu falar inglês sozinho em casa, estudando no computador, vendo séries e cantando músicas, porque os pais não tinham dinheiro para pagar um curso. Isabel ressalta que teve um papel importante no conquista do filho, mas de nada adiantaria que apenas ela batalhasse. "Graças a Deus tenho força para lutar pelos meus filhos e eles têm força para vencer. Eu levei nos meus braços até o aeroporto, mas a partir dali ele teve que ir com as perninhas dele."

O intercambista já foi aprovado no curso de Relações Internacionais, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e retorna ao Brasil no final de julho para começar a vida acadêmica.