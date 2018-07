Mãe grava primeira palavra do filho no Snapchat

Foto: Reprodução / Snapchat

Gravar momentos importantes da vida de uma criança é uma tarefa difícil, afinal, como saber o momento exato em que o bebê dará seu primeiro passo, ou falará sua primeira palavra?

Leia também: Entenda por que a vacina contra HPV também deve ser aplicada em meninos

Pois a mãe Samantha Jones teve esta sorte: enquanto filmava uma amiga brincando com sua filha, a bebê disse sua primeira palavra no último segundo de um vídeo no Snapchat, rede social que possibilita gravação de vídeos com no máximo 10 segundos. Talvez se ela tivesse dito a palavra um momento depois, já não conseguisse a recordação.

O vídeo vem fazendo sucesso e já conta com quase 1 milhão de visualizações e 25 mil compartilhamentos.

"Meu filho de dois meses disse 'oi' para minha amiga no Snapchat!", publicou Samantha em seu Facebook. Veja o momento abaixo!