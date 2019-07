Mãe faz ‘chá revelação do DNA’ após pedido de reconhecimento de paternidade; assista

Rafaela Silva e a filha no 'chá revelação do DNA'. Foto: Facebook/Rafaela Silva

O ser humano está cada vez mais empenhado em criar novas formas de ritualizar a maternidade. Um dos exemplos está na organização de eventos pré-chegada do bebê, como ‘chá revelação’, para descobrir o sexo da criança, ou o ‘chá de fralda’, repleto de lembrancinhas.

Rafaela Silva decidiu usar esse modelo de evento para revelar a paternidade do pai da filha dela. Além disso, a jovem publicou todos os passos desta festa nas redes sociais.

“O pai da minha filha pediu DNA, então, resolvi fazer um chá revelação para revelar o resultado de uma forma esportiva”, escreveu na legenda da foto no Facebook. Muitos internautas comentaram a postagem. “Adorei a criatividade”, afirmou uma seguidora. “Parabéns pela ideia espetacular”, elogiou outra.

Com direito a bolo, docinhos e bexigas vermelhas e verdes, Rafaela aparece no vídeo segurando a filha, a pequena Helena. “Vamos fazer o chá revelação e o resultado do DNA. A fumacinha é a cor do resultado: verde é positivo e vermelho é negativo”, disse. E deu verde. Os familiares comemoraram.

Assista ao vídeo:

No Facebook, Rafaela decidiu publicar o certificado de paternidade para provar que o teste deu positivo. Ela tomou o cuidado de apagar o nome do pai da filha antes de publicar a foto.