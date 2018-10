Mãe fantasia filhos e marido de dinossauros para anunciar gravidez; veja as fotos

Família vestida de dinossauro. Foto: Facebook / Susan Garrett Photography - DFW Baby Photographer

A norte-americana Nicole Berkley, do Texas, nos Estados Unidos, descobriu, no começo do ano, a gravidez do seu quinto filho e resolveu dar a notícia a todos de uma maneira nada convencional: ela comprou fantasias de dinossauro para ela, suas crianças e seu marido vestirem.

A ideia era registrar o começo da gestação com algo que a família se identificasse. "Somos grandes fãs do Jurassic World em casa. Então, eu tive essa ideia", explicou ao site People. O ensaio aconteceu em abril, mas só na última quinta-feira, 4, a fotógrafa Susan Garret liberou as imagens nas redes sociais.

Nicole conta que todos ficaram resistentes no começo, mas depois se acostumaram com a brincadeira. "Meus filhos acharam que eu estava louca. [Mas], eles enfrentaram a vergonha e foi fenomenal. As pessoas que passavam paravam, tiravam fotos e faziam vídeos da gente", recorda.

O novo membro da família foi simbolizado com um ovo de dinossauro de brinquedo.

A iniciativa foi uma forma de Nicole demonstrar felicidade por engravidar, após ter sofrido um aborto espontâneo em fevereiro. Assim que fiz o ultrassom e ouvi os batimentos cardíacos do bebê, fiquei muito animada. Sempre quisemos ter uma família grande, então isso é uma bênção para nós", confessa a mãe.

Veja abaixo algumas fotos.