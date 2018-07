Mãe deixa filhos sozinhos em mesa de restaurante e gera polêmica 

Deixar crianças sozinhas em uma mesa de restaurante por um curto período de tempo: é ou não um problema? Foto: StockSnap/PIxabay

Uma grande discussão na internet começou a partir do relato de que uma mãe deixou dois filhos sozinhos na mesa de um restaurante enquanto levava o terceiro irmão ao banheiro. As pessoas estão discutindo se a atitude da mãe foi correta ou negligente.

A situação o ocorreu nos Estados Unidos e foi observada por uma garçonete do local, que teria se irritado com a ação da mãe e pediu que um funcionário do local se aproximasse da mesa para vigiar os dois meninos, entre 5 e 8 anos, que ficaram sozinhos.

O relato foi feito por uma terceira mulher que viu a cena e a atitude da garçonete. As crianças teriam ficado comportadas e em silêncio, esperando a mãe voltar. Elas teriam, inclusive, percebido o motivo da aproximação do funcionário do restaurante.

No grupo de discussão Mumsnet, participantes têm ideias distintas.

Alguns acham que a garçonete foi invasiva e que não há nada de errado em duas crianças ficarem sozinhas por um curto período de tempo. "Crianças não precisam ser monitoradas o tempo todo. Apenas devem estar seguras, e nada de muito ruim acontece em um restaurante".

Já outros problematizam: "Jamais deixaria uma criança de 5 anos sozinha. Se isso significa levá-la comigo ao banheiro, é isso o que eu faria".