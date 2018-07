Mãe de Santo lança canal no YouTube aos 92 anos de idade

Mãe Stella de Oxóssi está à frente um tradicional terreiro de candomblé em Salvador Foto: Reprodução YouTube Mãe Stella de Oxóssi

Os adolescentes são grandes fenômenos do YouTube e até se tornam autores de livros ou atores de cinema. Mas uma mãe de santo não se impressionou com a pouca idade dos youtubers e lançou o seu próprio canal de vídeos aos 92 anos de idade: o Mãe Stella de Oxóssi.

A senhora que dá nome ao canal é ialorixá do terreiro de candomblé Ilê Axé Opô Afonjá, em Salvador, na Bahia. O local foi tombado em 2000 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

"Com fé no divino esse canal vai ser sucesso", diz mãe Stella Oxóssi em um dos primeiros vídeos publicados em 22 de setembro. A descrição da página no YouTube afirma que o objetivo é divulgar a sabedoria espiritual do Culto aos Orixás.

Atualmente, o canal tem cinco vídeos, mais de seis mil visualizações e 2,5 mil inscritos. As gravações tem a mãe de santo como personagem principal falando sobre a cultura do candomblé ou testemunhos a respeito de sua história.

Precoces? Veja youtubers crianças e adolescentes que já lançaram livros: