'Mãe' de boneca descobre 'a real' sobre maternidade

Uma boneca aterrorizante de tão real mostrou a verdade sobre a maternidade para a sua dona, uma menina provavelmente traumatizada.

"Pô, eu queria uma boneca de dormir, e não de fazer xixi", dasabafa a garota depois da 'trigésima' vez que a musiquinha da boneca anunciou a necessidade de trocar a fralda.

O brinquedo, que custa mais de R$ 300, parece ser mais difícil de cuidar do que um bebê de verdade. Ela 'faz' xixi, cocô e pede comida - tudo isso com uma musiquinha insuportável.

A garota, 'mãe da boneca', demonstra bastante paciência até os 55 segundos finais do vídeo. Depois de trocar mais uma vez a fralda, a menina abraça a boneca. Em alguns segundos, a voz aguda reclama novamente e a garota simplesmente desiste. Com expressão de raiva, larga o bebê. "Eu tô com dor de cabeça". Nós também.

Veja a experiência completa da garota aqui (isso se você tiver paciência para chegar até o fim):