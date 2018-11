Mãe dá as costas para filha e menina se pendura em portão elétrico nos EUA; assista

Mãe se assustou ao ver a filha pendurada. Foto: Reprodução do vídeo 'Toddler Ninja Warrior' (2018) / YouTube

A norte-americana Erica Dilley, de Frisco, no Texas, levou um susto com sua pequena Alice ao flagrar a garota numa situação um tanto inusitada.

A mulher virou as costas para pegar sua outra filha no colo e, quando olhou para trás, se deparou com a menina mais velha pendurada no portão elétrico a dois metros do chão.

Erica se assustou e correu para socorrer a filha, que dava risada sem parecer ter a mínima noção do perigo que corria. Na descrição do vídeo, a mãe escreveu: "mamães nunca podem virar as costas". Assista abaixo.