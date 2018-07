Mulher dá à luz em lanchonete e filha poderá comer lá de graça para sempre

Bebê nasce em lanchonete e ganha comida de graça para sempre. Foto: Pixabay

Um casal de San Antonio, nos Estados Unidos, foi a uma unidade da rede de lanchonetes Chick-fil-A quando, de repente, a mulher deu à luz. Por conta disso, a rede disse que a filha poderá comer lá de graça para sempre e ainda garantiu um emprego quando ela completar 14 anos.

Tudo começou quando Falon Griffin, que estava grávida, começou a sentir intensas contrações na noite de terça-feira, então ela e o marido, Robert, foram ao hospital. Mas, no caminho, o casal parou em uma unidade do Chick-fil-A para deixar suas duas filhas com um casal de amigos.

A lanchonete estava fechada, mas os funcionários deixaram Falon entrar para usar o banheiro. Foi aí que ela entrou em trabalho de parto. "Eu estava prestes a ligar para a emergência, eu abro a porta e ela está lá gritando", disse Brenda Enriquez, a diretora da lanchonete, à ABC.

A gravidez de Falon era considerada de alto risco, o que deixou a situação ainda mais preocupante. Por sorte, Robert soube lidar bem com o trabalho de parto inesperado. "Eu parei a bebê quando chegou no ombro, porque eu vi o que parecia ser um enforcamento: era o cordão umbilical que estava preso em seu pescoço", disse Robert. Ele conseguiu desenrolar o cordão e trouxe Gracelyn ao mundo.

A emergência chegou e a mãe e a bebê foram levadas ao hospital, onde estão internadas e fora de risco. Como resultado do parto na lanchonete, a Chick-fil-A ofereceu comida de graça para ela por toda a vida.