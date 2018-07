Mãe chama atenção ao amamentar durante trabalho de parto

. Foto: Reprodução / Facebook @maegandoughertyphotography

A fotógrafa Maegan Dougherty, de New Jersey, nos Estados Unidos, especializada em retratar gestantes e mulheres com filhos pequenos, publicou em sua página no Facebook um momento curioso: uma mãe amamentando a filha durante o nascimento de sua irmã.

De acordo com ela, a criança foi levada para o local pela própria avô, e tudo aconteceu de forma natural e espontânea.

Confira as imagens abaixo: