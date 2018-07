Mãe acorrenta filha em um poste de luz como punição por não querer ir a escola

Foto: Reprodução/ Facebook

Uma mãe está sendo investigada por acorrentar sua filha de oito anos em um poste de luz como punição por faltar na escola. O caso ocorreu em Kuala Lumpur, na Malásia, e vários motoristas, chocados com a situação, se reuniram ao redor da garota, que estava presa com uma corrente de ferro no tornozelo.

A menina usava o uniforme da escola e no chão, ao seu lado, havia uma mochila e uma garrafa de água. Quando a mãe chegou, dez minutos depois de pessoas se agruparem perto da filha, ela admitiu ter acorrentado a garota como uma punição por ela se recusar a ir para a escola com frequência.

De acordo com o jornal Star Newspaper, da Malásia, a polícia mandou a mãe soltar a menina e, depois, elas foram para uma delegacia para prestarem depoimentos. Mohammad Azlin Sadari, comissário chefe da polícia local, explica à publicação que eles concluíram que foi a primeira vez que a garota foi presa.

"Foi decidido que a mãe fosse para casa com a filha e alertado para que ela não fizesse isso novamente", explicou. No entanto, ela ainda está sendo investigada pelo órgão responsável pelas crianças por negligência e exposição de uma criança por injuria física.