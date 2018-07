Madri instala semáforos com casais gays para celebrar diversidade

Semáforo com casal do mesmo sexo forma um coração no espaço entre os bonecos Foto: REUTERS/Paul Hanna

Madri decidiu celebrar a diversidade e, desde a última segunda-feira, 5, instalou 288 semáforos com figuras de casais homossexuais pela cidade. As imagens, ora de dois homens, ora de duas mulheres, formam um coração no meio e estão espalhadas em 72 cruzamentos da capital da Espanha.

"Madri tinha que ter esse reconhecimento em suas ruas", declarou a prefeita Emanuela Carmela no ato de inauguração, segundo relata o jornal El País. O investimento das mudanças saiu por 22 mil euros (cerca de R$ 81,6 mil) e será mantido na cidade após a Parada de Orgulho LGBT, que ocorrerá no fim do mês.

Para além dos semáforos reconhecendo a diversidade sexual, a capital também terá faixas de pedestres com as cores do arco-íris, relata Jesús Generelo, presidente da Federação Espanhola de Coletivos LGBT: “O projeto das faixas está anunciado e apresentado”.

A secretária de Meio Ambiente de Madrid, Inés Sabanés, fez questão de ressaltar que a cidade convive bem com a população LGBT. “Com esta ação, através dos grupos sociais e dos partidos, criamos um elemento simbólico que transmite uma mensagem de diversidade, uma marca da capital”, acrescentou a secretária de Meio Ambiente.