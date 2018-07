Macaco bebê chora ao ver sua mãe ser atropelada por um carro

Bebê macaco tentou acordar sua mãe, mas ela não reagiu. Foto: Pixabay

Um macaco bebê foi flagrado chorando ao ver sua mãe ser atropelada por um carro nas ruas de Elathur, na Índia, há duas semanas.

Segundo testemunhas que estavam no local, assim que o macaquinho viu sua mãe ser atingida, foi correndo até ela. Ele tentou acordá-la e abraçá-la, enquanto fazia sons de choro, mas a mãe não reagiu.

Assista ao vídeo abaixo, do The Independent, que mostra o filhote tentando acordar a mãe [as imagens podem ser fortes para pessoas mais sensíveis].