Má-formação no rosto não impede garota de se tornar youtuber de beleza

Marimar Quiroa ficou reconhecida por tutorias de maquiagem com linguagem de sinais Foto: Reprodução Instagram

Marimar Quiroa afirma na descrição de seu canal no You Tube que sua citação favorita é "a vida sem limites". E isso vai muito além de uma frase para essa americana que deixou que uma doença rara chamada linfangioma, que causou má formação em seu rosto e a impede de falar, de se tornar uma youtuber de beleza de sucesso. Marimar tem mais 12 milhões de visualizações em sua página de vídeos e 53 mil seguidores no Instagram que acompanham seus tutorias de maquiagem com linguagem de sinais.

A youtuber diz que começou seu canal, pois sentia falta de vídeos sobre beleza que fossem acessíveis para pessoas surdas e mudas. Mas a jovem de 21 anos vai além de batons e pincéis, ela também trabalha mensagens sobre aceitação e superação.

"Quando eu era pequena, eu falava comigo mesma em frente ao espelho. Eu falava a mim mesma que eu era bonita. Eu encorajava a mim mesma e listava coisas positivas sobre mim. Foi assim que eu adquiri confiança através dos anos. Foi assim que eu passei a me aceitar como sou", contou ela em entrevista a Barcroft TV.

A linfangioma provoca grandes cistos na face e no pescoço causados pelo acúmulo de fluídos do sistema linfático. A doença também faz com que Marimar tenha dificuldade para respirar e escutar e precise se alimentar por meio de uma sonda.