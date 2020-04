‘Lutei para meu filho não ficar isolado e hoje isso é questão de sobrevivência’, diz mãe de autista

Imagem ilustrativa. Foto: Pixabay / @cherylholt

Jussara Araújo precisou interromper a entrevista duas vezes para evitar que seu filho Henrique, de sete anos, repetisse comportamentos inadequados em casa. A mãe, de 39, está isolada com o menino e o marido há duas semanas devido ao coronavírus e conta que os dias em quarentena têm sido difíceis. Assim como a maioria dos autistas, Henrique não está sabendo lidar com as mudanças drásticas na rotina.

Antes da pandemia, o pequeno havia se acostumado em fazer suas atividades diárias nos mesmos horários e com as mesmas pessoas, o que ajudava em seu desenvolvimento. Mas agora tudo mudou. “Nos primeiros dias foi tranquilo conseguir antecipar e controlar os impulsos dele para inibir ações inadequadas. Só que agora está cada dia mais difícil. Tiveram momentos em que ele pedia para sair, se frustrava e chorava”, diz Jussara.

O caso de Henrique não é único entre autistas. A psicóloga infantil e doutora em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo (USP), Tauane Gehm, conta que é comum entre esses públicos casos de agressividade e estereotipia - ações repetitivas como o balanço do corpo - quando ocorrem alterações extremas na vida. Ela vem atendendo crianças com sinais de sofrimento desde que a quarentena começou. “[Aparecem casos de] maior necessidade de atenção, aumento da irritabilidade, choro fácil, mudanças no padrão de sono, medo da morte de entes queridos e desinteresse geral pelas atividades e brincadeiras”, conta.

Para crianças sem deficiência, reverter esses problemas pode ser fácil. Contudo, a situação se torna complexa para as que têm o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Jussara, por exemplo, criou um modelo visual para o filho seguir e se adequar à nova vida, só que o garoto ainda tem dificuldade em acompanhar.

Embora ele esteja entendendo o contexto da pandemia aos poucos, a mãe sente medo do pequeno retroceder nos tratamentos. O menino ia toda a semana às sessões de fonoaudiologia, psicoterapia, terapia ocupacional e psicomotricidade. Em todas tinha um cronograma a seguir, mas, com a quebra da rotina, terá que ser submetido a novas abordagens após apresentar algumas condutas inéditas. “Nesta quarentena, ele mostrou comportamentos que nunca teve e eu não sabia o que fazer. [Tirando o atendimento psicológico feito por Skype], está tudo parado. A falta de terapias pode causa perdas de repertório social e habilidades”, diz.

“[Fazer terapias em casa] não é o mesmo que num consultório. Quem tem o TEA sente não só dificuldade em mudar de ambiente, mas também em mudar a pessoa que aplica o tratamento nela. Aí a resposta do paciente muda. Lutei para o meu filho não ficar isolado e hoje o isolamento é questão de sobrevivência”, lamenta Jussara.

Possíveis retrocessos no tratamento de milhões de autistas pelo mundo devido ao isolamento social se tornam ainda mais dramáticos ao se observar situações como a de Henrique. O garoto tinha um nível grave de autismo e chegou ao grau moderado após anos de cuidados. Se regredir, ele pode demonstrar ausência completa de qualquer contato interpessoal.

Tauane Gehm analisa que uma boa estratégia para lidar com autistas neste momento é usar historinhas de situações específicas, com desenhos e sentenças simples que descrevam a situação atual - sem nunca exagerar no consumo de notícias e tomar cuidado com as fake news.

Seguindo esse raciocínio, a psicóloga infantil colombiana Manuela Molina criou uma cartilha para crianças ‘conversarem’ com o coronavírus de forma lúdica e entenderem os sintomas e as formas de prevenção com sentimento de proteção. Logo nas primeiras páginas, o vírus ‘pergunta’ o que a criança sente quando escuta falar sobre ele e pede para o pequeno desenhar as emoções. A cartilha está disponível em 25 línguas, incluindo o português falado no Brasil. Clique aqui para acessar.

