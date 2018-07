Luciano Huck presidente? Internautas brincam com assunto nas redes

O apresentador Luciano Huck Foto: João Miguel Júnior / Globo

Luciano Huck está bombando nas redes.

Nesta quinta-feira, 23, ele figura nos Trending Topics do Twitter, ou seja, está entre os assuntos mais falados da rede social no Brasil, com mais de 11 mil tweets em sua menção até a publicação desta nota. A maior parte dos usuários foi à rede para imaginar e tuitar como seria o Brasil caso o apresentador do Caldeirão do Huck se tornasse presidente da República.

Huck afirmou em texto no jornal Folha de S. Paulo em setembro que quer e vai “participar deste processo de renovação da política brasileira”. Segundo pesquisa do Ipsos divulgada com exclusividade pelo Estado na edição de hoje, 23, sua aprovação subiu 17% (de 43% para 60%). Alguns internautas, no entanto, têm levado mesmo a possibilidade de uma candidatura de Huck à presidência na brincadeira e ainda fazem piadas sobre o assunto.

Confira algumas nos tweets abaixo:

A data é 01/01/2019 Dia de posse do presidente democraticamente eleito Luciano Huck [Ivete Sangalo - Poeira playing in the background] "Salve, salve galera do Brasilzão, está no ar o meu mandato para a presidência. E no discurso de hoje, vim apresentar nossa nova bandeira:" pic.twitter.com/3vt54fVFbm — malu (@malupki) 23 de novembro de 2017

Gente se o Luciano Huck for eleito presidente do Brasil o Minha Casa Minha Vida vai se chamar Lar Doce Lar? — juribs (@juribss) 23 de novembro de 2017

se o luciano huck for eleito presidente quem vai ser o vice a dani bananinha? — darlon (@darlloff) 23 de novembro de 2017