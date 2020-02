Luciano Camargo posta desabafo e comemora saída de seu pai da UTI

Francisco e seu filho, o músico Luciano Camargo. Foto: Instagram / @camargoluciano

Luciano Camargo postou um desabafo no Instagram para falar sobre a internação do seu pai, Francisco, de 82 anos, que saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de um hospital de Goiânia, na última segunda-feira, 17.

"Quando cheguei perto do meu pai, há dois dias, estava com medo, mas tranquilo e pronto para me despedir. Quando eu pedi a sua benção e ele não respondeu, meu coração gelou. Fiquei uns minutos do seu lado com a cabeça em seu peito... foi quando ele mexeu e respondeu: 'Deus te abençoe, meu filho", relata.

"Ali naquele momento, eu soube que ele venceria mais uma. Aprendi com os meus pais que agradecer é o ato mais nobre do ser humano", completou, agradecendo aos fãs pelas orações e pensamentos positivos. "Deus nos ouviu e, hoje, tirou o meu pai da UTI."

Luciano Camargo disse anda que Francisco continua no hospital, mas está se recuperando bem, sem precisar tomar drogas vasoativas e está respirando sem ajuda de aparelho.

Leia a publicação na íntegra: