Loteria nos EUA sorteia sequência de 4 zeros e mais de mil pessoas ganham

Após inédito é sorteada em loteira dos EUA e mais de mil pessoas ganham. Foto: Pixabay

Pela primeira vez em quase 36 anos, uma loteria de Michigan, nos Estados Unidos, sorteia a sequência de quatro zeros e mais de mil pessoas ganham a aposta.

Ao todo, 1.079 apostadores vão dividir o prêmio de US$ 5 milhões (mais de R$ 15 milhões), o que dá cerca de US$ 5 mil para cada um (mais de R$ 15 mil).

É a primeira vez que essa sequência é sorteada no jogo chamado Daily 4, que teve início em 5 de outubro de 1981.

Segundo a loteria, o número de vencedores e prêmios diminuiu com o tempo. No ano passado, foi uma média de 700 ganhadores e cerca de US$ 267 mil em prêmios. Desta vez, ambos os números foram superados.

O mais curioso: o jogo Daily 4 é sorteado duas vezes por dia, uma à tarde e outra à noite. Os sortudos da vez ganharam no segundo sorteio. No primeiro, os números sorteados tinham sido 9-0-0-9. Talvez fosse um aviso.