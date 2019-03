Loja sul-coreana cria picolé que cura ressaca após noite de bebedeira

Imagem ilustrativa. Foto: Gabriela Biló / Estadão

Uma rede de loja de conveniência da Coréia do Sul chamada Withme FS tem feito sucesso no país com um picolé que cura ressaca. As informações são da Reuters.

Apelidada de Gyeondyo-bar, que significa "aguente firme", a invenção é avermelhada e tem gosto de toranja - fruta gerada pelo cruzamento genético da laranja com o pomelo, cítrico nativo do sudeste asiático.

A sobremesa também possui uma pequena dose de passas orientais, remédio natural milenar da medicina coreana usado após uma noite de bebedeira.

Segundo o Instituto Nacional de Política de Seguro de Saúde da Coréia do Sul, os sul-coreanos são os maiores consumidores de álcool da Ásia e o consumo desse tipo de bebida gerou uma perda de 9,45 trilhões de won (equivalente a R$ 31,73 bilhões) ao país em 2013, com hospitalizações, mortes prematuras e perdas na produção industrial.

Assim, a rede de lojas Withme FS afirma que o nome do picolé expressa a dificuldades que algumas pessoas enfrentam durante o trabalho depois de beber muito um dia antes. "Proporcionamos conforto a quem precisa chegar cedo no emprego depois de noites de bebida", afirma.