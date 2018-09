Loja recebe críticas por preço de cartão para 'marido' e 'esposa'

Uma foto de dois cartões para o Valentine's Day tiradas na rede de lojas Sainsbury's, do Reino Unido, causou alvoroço nas redes sociais na última quarta-feira, 7. A diferença de preço no valor de 50 centavos de libra poderia ter passado despercebido não fosse um detalhe: os cartões eram praticamente idênticos, porém, um trazia a inscrição "Para minha esposa", e outro "Para meu marido" (mais caro).

Diversas pessoas apontaram o erro e aproveitaram para criticar a marca, inclusive por um suposto sexismo da rede. Na ocasião, o cartão contendo a frase "esposa" custava duas libras, enquanto a que continha "marido" custava 2,50.

"Nós apreciamos que este erro tenha sido trazido à nossa atenção. Ambos os modelos estão disponíveis na loja agora por duas libras. Obrigado", respondeu a empresa em resposta a uma usuária que lhes havia criticado.

Confira as postagens abaixo:

Hi Anisa. We appreciate this error being brought to our attention. Both designs are now available in store for £2. Thanks, Karen