Loja na Itália protege cães de rua do frio em suas vitrines

Protegido do frio, cão faz parte da exposição dos móveis na loja IKEA, na Itália. Foto: Instagram.com/gscalone82

Funcionários da loja IKEA na cidade italiana de Catânia resolveram ir além da venda de móveis. Eles começaram a abrigar cães de rua em suas confortáveis vitrines para protegê-los do frio.

Martine Taccia, que visitou o estabelecimento recentemente durante uma viagem, ficou surpresa ao ver um grupo de cachorros aninhados de forma aconchegante em um espaço de exposição dos móveis. Era um dia frio de outono, segundo ela contou ao The Dodo.

"Minha reação foi de pura surpresa", disse. "Não é uma coisa comum." Taccia soube depois que a loja tinha decidido abrir as portas para os cães de rua a fim de dar-lhes refúgio.

"Os cães recebem comida diariamente e mimos dos funcionários e clientes da IKEA", contou Taccia. "Alguns cães até encontraram uma família, indo para casa com os clientes", acrescentou.

A IKEA parece não divulgar publicamente a iniciativa, mas diferentes pessoas que visitam o local compartilham a boa ação da loja. Outro cliente, Beppe Liotta, também se apaixonou pela nova política do estabelecimento.

"Senti uma sensação de profunda ternura e grande felicidade ao ver cães no espaço de exibição na entrada do IKEA", disse. Uma rápida pesquisa de fotos no Instagram tiradas na IKEA de Catania sugere que muitas outras pessoas sentiram o mesmo: