Loja de móveis pede que clientes urinem em anúncio por desconto

Estátua de anjo urinando (foto ilustrativa) Foto: Pixabay / @wolk9

Qual foi a promoção mais inusitada da qual você já participou? Cantar uma música para conseguir um lanche? Vestir-se de palhaço para ganhar um hambúrguer de graça? Pois a rede de lojas de móveis Ikea, na Suécia, está inovando e pedindo para que clientes façam xixi em um anúncio da empresa em troca de desconto.

Em um anúncio veiculado na página de uma revista do país, aparece escrito: "Urinar nesta propaganda pode mudar sua vida". Caso uma mulher grávida siga o conselho, haverá uma variação no preço de um berço que está sendo vendido. O valor original do produto é de 995 coroas suecas, cerca de R$ 393. Com o desconto, ele abaixa para 495 coroas suecas, ou seja, por volta de R$ 195.

No vídeo abaixo é possível entender um pouco melhor sobre como funciona a propaganda:

Confira também algumas reações à novidade:

I can't decide whether to applaud the creative activation or ... well, just be grossed out. https://t.co/NqmgG4GqWm — Ryan Wood (@RyanWoodDFW) 9 de janeiro de 2018

I wish I was in the brainstorm meeting — Oksana Chernichenko (@TheRussianRage) 9 de janeiro de 2018

Note to self: never be a cashier at Ikea https://t.co/Q6Dtd7El3d — Stephen LaConte (@stephenlc) 9 de janeiro de 2018