Loja alemã tira produtos importados do estoque para alertar sobre xenofobia

Supermercado Edeka passou mensagem contra o preconceito Foto: Instagram/@smack.pt

Já pensou como seria sua vida sem produtos de outros países? Meio difícil, certo? Foi essa a mensagem que um supermercado de Hamburgo, na Alemanha, resolveu passar aos seus consumidores ao fazer uma campanha contra a xenofobia.

Leia também: Aplicativo ajuda refugiados a encontrarem serviços essenciais para adaptação

Tudo o que era importado foi retirado do estoque e cartazes foram espalhados no lugar. “É assim que as prateleiras ficam sem produtos estrangeiros”, dizia um deles. Outro estampava: “Esta prateleira é muito chata sem diversidade”.

Muitas pessoas que foram à loja da rede Edeka - maior empresa de supermercados alemã - registraram a campanha inusitada nas redes sociais e elogiaram a atitude da empresa.

Um cliente filmou as prateleiras do local. Assista: