Logo após ser assaltado, fã conhece Katy Perry pessoalmente

Vinícius ficou muito emocionado de conhecer a cantora pop Katy Perry Foto: YouTube/@CanalPlanetadosEstranhos | Danny Moloshok/Reuters

Quando imaginamos como seria um encontro com nossos ídolos, sempre achamos que será sob as melhores circunstâncias possíveis. Por isso, um jovem chamado Vinícius jamais poderia prever que conheceria Katy Perry do jeito que conheceu.

Ele gravou um vídeo para contar que na última sexta-feira, 16, passou o dia com um amigo no Parque do Ibirapuera. Por volta das 18h, eles foram abordados por três homens que tentaram roubar seus celulares. Ele não entregou o aparelho e os criminosos saíram correndo com sua bolsa.

Ele ainda tentou correr atrás deles, porém não conseguiu recuperar o objeto levado. Após conversar com uma equipe da polícia para fazer uma denúncia, se dirigiu ao local onde o amigo o esperava.

Vinícius estava próximo do prédio da Bienal quando avistou uma mulher entrando num carro rodeado por seguranças. “De início, eu pensei que fosse uma drag queen, porque ela era muito alta e muito linda. Eu pensei ‘Será que é a Pabllo?’”, contou.

Contudo, quando a mulher já estava dentro do automóvel, ele reconheceu que era Katy Perry por causa do corte de cabelo. “Eu comecei a chorar e a gritar ‘Katy, Katy, Katy’”.

A cantora pop desceu do carro e eles trocaram algumas palavras. Apesar de não ser fluente em inglês, Vinícius conseguiu expressar sua admiração. “Eu só sabia falar que a amava muito. Ela perguntou meu nome e eu nunca vou esquecer esse dia”, falou o rapaz.

“Eu estava chorando e ela pegou meu celular para tirar uma foto. Ela escolheu um ângulo em que a luz fosse melhor para tirar a foto. Ela é muito atenciosa, me abraçou suado e descalço”, disse o rapaz.

“Ela permanece sendo a rainha dona do meu coração, rainha acessível também. Ela é maravilhosa e eu só sei amá-la. Ela foi muito humilde e foi muito lindo o que ela fez hoje”, finalizou.

Confira: