Livros abordam prevenção da violência sexual na infância

A psicóloga Vivian Cordeiro Esteves, autora de dois livros sobre prevenção da violência sexual na infância. Foto: Instagram/@psicologa_vivianesteves

Uma das melhores formas de prevenir a violência sexual infantil é promover a educação sexual. Não se trata de ensinar às crianças o ato sexual, mas permitir que elas conheçam o próprio corpo, saibam nomear suas partes e tenham consciência de que o corpo é um espaço privado, conforme defende Itamar Gonçalves, gerente de advocacy da Childhood Brasil.

Porém, dúvidas e inseguranças podem surgir sobre como abordar o assunto com os pequenos. Para contribuir com a proposta, a psicóloga Vivian Cordeiro Esteves escreveu dois livros intitulados Precisamos falar sobre isso!, um destinado a adultos e outro a crianças. O projeto tem uma motivação pessoal também: quando criança, a autora foi vítima de abuso e quer ajudar com a própria experiência.

As obras têm o objetivo de informar as problemáticas da violência sexual infantil para pais, educadores e profissionais da saúde e educação. O Manual do Adulto, de 28 páginas, esclarece o tema, explica as formas de abuso, o perfil do abusador, sinais de alerta para identificar se a criança está sofrendo com o problema e os perigos da internet.

Já o livro infantil, com 48 páginas, oferece ferramentas para a proteção das crianças de forma interativa e lúdica. "Ele aborda temas muito importantes, como autoestima, e as ensina a identificarem as suas partes íntimas, diferenciar bons e maus toques de adultos, além de reconhecer sentimentos e emoções, segredos que podemos ou não guardar e locais de proteção da violência contra a criança", explica Vivian.

Os dois livros serão lançados neste sábado, 2, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, e serão vendidos em um kit por R$ 40. Nesse primeiro momento, as obras podem ser adquiridas por meio das redes sociais da própria autora (Facebook e Instagram).

Serviço

Lançamento dos livros Precisamos falar sobre isso!

Data: 2 de novembro de 2019

Horário: das 18h às 21h

Local: Frutaria Pitaya - Rua Monte Serrat, 1.439 - Tatuapé