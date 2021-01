Livro reúne plantações de café da Serra da Mantiqueira e retrata esforço de trabalhadores rurais

Valdir Firmino e Valdomiro dos Santos puxam pano com café para separação de folhas e galhos na Fazenda São Sebastião, em Cristina, Minas Gerais Foto: Ricardo Martins

Com imagens de 20 fazendas de café especiais, em 13 cidades, o fotógrafo Ricardo Martins viajou por dois meses e retratou o esforço dos trabalhadores rurais e as mais belas paisagens da Serra da Mantiqueira em uma nova obra.

Ele produziu materiais audiovisuais e interativos para os leitores acompanharem o livro Cafés da Mantiqueira, da RM Produções.

A publicação também traz informações e curiosidades sobre o grão, como a primeira plantação de café no Brasil, que ocorreu em 1727, o fato País ser o maior produtor e consumidor da bebida do mundo e ser o produto mais comercializado no planeta, perdendo apenas para o petróleo.

A introdução do livro foi escrita pelo chef Olivier Anquier, com textos também de Júlio Ottoboni: "Uma xícara de café é um mergulho na saudade, nas mais delicadas lembranças, em pura poesia cotidiana, muitas vezes de versos emprestados ou ignorados. Contudo, nada afasta o poder mágico dessa babida que atravessou milênios como companheira da humanidade".

Ao longo das páginas, é possível assistir ao vídeo de uma espécie de making off das imagens capturadas pelo fotógrafo. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code para conferir.

Assista ao vídeo:

Além de conferir o trabalho do fotógrafo, em imagem e vídeo, é possível ler os textos acompanhados de músicas escolhidas especialmente para a experiência, também através do QR Code.

As maiores plantações de café eram registradas em São Paulo e Minas Gerais. Em território mineiro, o grão entrou pela Zona da Mata, que se manteve a região mais rica do estado até o início do século 20. Em 2011, o café concentrou 40% da produção agrícola de Minas, sendo a região sul a principal, com o cultivo da variedade arábica e outros tipos gourmet.

Trabalhador rodando o café na Fazenda Santa Maria, em Baependi, Minas Gerais Foto: Ricardo Martins

A dedicação do trabalhador rural em fazendas de café pelo Brasil é retratada em 'Cafés da Mantiqueira' Foto: Ricardo Martins

O livro foi lançado em dezembro, com direito ao plantio de cem mudas de árvores no Parque Santa Júlia, na região sudeste de São José dos Campos. A ação teve o apoio da prefeitura. Cafés da Mantiqueira é o décimo livro da carreira de Ricardo Martins, que recebeu o prêmio Jabuti em 2012 com a obra A Riqueza de um Vale. Para 2021, o fotógrafo prepara mais duas séries e livros: Itália e Pantanal.