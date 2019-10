Livro ensina a Constituição do Brasil para crianças e adolescentes

Constituição brasileira foi aprovada no dia 22 de setembro de 1988. Foto: Dida Sampaio/Estadão

A Constituição da República Federativa do Brasil pode ser um conteúdo muito denso para crianças e adolescentes. Porém, é essencial que, desde pequenos, os cidadãos estejam familiarizados com as normas que regem a União. Em 2018, a Constituição brasileira completou 30 anos.

A fim de facilitar essa conexão, o livro Primeiros Passos para o Jovem Cidadão: Constituição da República ensina os direitos e deveres contidos na Carta Magna para o público infanto-juvenil.

Fruto de uma tese de pós-doutorado de Oriana White, a publicação traz jogos, ilustrações, um glossário e fichas de atividades para a família.

A obra será lançada no próximo sábado, 12, às 15h, na Unibes Cultural. O livro será apresentado em uma roda de conversa para crianças e jovens de nove a 13 anos de idade, com atividade teatral da Cia Invencionista.

Em sua tese, Oriana percebeu que direitos e deveres não são tema curricular nas escolas nem são mostrados de maneira clara. Ela é quem organiza o livro, que conta com orientação da ASBZ Advogados e ilustrações da psicanalista e ilustradora Mirian Malzyner.

Para transformar o texto da Constituição em uma narrativa leve e divertida, a obra contou com o trabalho da professora e psicopedagoga Suzana Andrade e da escritora e artista Erika Neves. A publicação tem curadoria de Miriam Schuartz.

Serviço

Lançamento do livro Primeiros Passos para o Jovem Cidadão: Constituição da República

Data: 12 de outubro de 2019

Horário: 15h

Local: Unibes Cultural - Rua Oscar Freire, 2.500, Sumaré

Preço do livro: R$ 45