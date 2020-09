Livro de Clarice Lispector está disponível em formato acessível

Clarice Lispector. Nascida na Ucrânia em 1920, ela morreu em 9 de dezembro de 1977, no Rio Foto: Acervo Paulo Gurgel Valente

O livro A Mulher que Matou os Peixes, de Clarice Lispector, poderá ser acessado de forma gratuita por leitores de todos os tipos. A obra de uma das mais importantes escritoras brasileiras e mais outras três, de outros autores, passarão a integrar o acervo de obras literárias acessíveis para pessoas com deficiência no site do Governo do Estado de São Paulo.

Os outros lançamentos são: Um Sonho no Caroço de Abacate, de Moacyr Scliar, Come Menino, de Letícia Wierzchowski e A Aldeia Sagrada, de Francisco Marins.

Todos os livros ficarão disponíveis com legenda, áudio, audiodescrição, imagem e a chamada leitura simples, que traz adequações na linguagem, conteúdo e forma para facilitar a compreensão das obras. Eles também foram traduzidos e interpretados na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O projeto Diversos – Livros Acessíveis e Inclusivos é uma iniciativa da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e resultado de uma parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) e a ONG Mais Diferenças.

Além das obras que passam a fazer parte do acervo nesta terça-feira, outros 13 títulos estão disponíveis no site do projeto.

Para acessar os livros, clique aqui.

- Uma Nova Amiga, de Lia Crespo

- Serei Sereia, de Kely de Castro

- O Discurso do Urso, de Julio Cortázar

- O Menino no Espelho, de Fernando Sabino

- A Bolsa Amarela, de Lygia Bojunga

- Frritt Flacc, de Júlio Verne

- Bem do Seu Tamanho, de Ana Maria Machado

- Sei Por Ouvir Dizer, de Bartolomeu Campos de Queirós e Suppa

- Volta ao Mundo em 80 dias, de Júlio Verne

- Peter Pan, de J. M. Barrie

- As Cores no Mundo de Lúcia, de Jorge Fernando dos Santos

- O Menino Azul, de Cecília Meireles e Lúcia Hiratsuka

- Kafka e a Boneca Viajante, de Jordi Sierra I Fabra