Livia La Gatto e Renata Maciel fazem apresentação de paródias para homenagear mês das mulheres

As atrizes Livia La Gatto e Renata Maciel fazem apresentação em homenagem ao mês das mulheres. Foto: Arquivo pessoal

As amigas Livia La Gatto e Renata Maciel se apresentam nesta terça-feira, 15, em homenagem ao mês das mulheres, em São Paulo. Este será o primeiro show musical da dupla, ao vivo, também com participação especial da cantora Dessa Brandão e da comediante Priscila Muniz.

As amigas ganharam visibilidade durante a pandemia de covid-19. Ao fazer paródias com situações do noticiário de forma irreverente, elas chamaram atenção de Caetano Veloso, que compartilhou, mais de três vezes, vídeos produzidos por elas na quarentena.

Nas redes sociais, elas ficaram conhecidas como 'as amigas do Caetano'. "Ano passado alcançamos notoriedade e reconhecimento, inclusive de Caetano Veloso, que nos repostou 3 vezes em suas mídias, com paródias criticando o atual governo de forma leve e descontraída. Nós mesmas compomos, tocamos e cantamos. Por conta da pandemia, não pudemos nos apresentar e agora com essa apresentação no mês da mulher, queremos fazer finalmente essa homenagem com muito humor, ironia e leveza", comemora Lívia.

Livia La Gatto é atriz, humorista, educadora formada em Licenciatura em Artes Cênicas pela USP. A artista produz seu próprio canal de humor no Instagram, onde faz críticas sociais através de seus personagens trazendo leveza para temas profundos.

Renata Maciel é atriz e música formada em piano clássico pelo a Conservatório de música Belas Artes. Palhaça e integrante do Palhaços Sem Fronteiras, tem uma pesquisa de campo há 13 anos relacionada ao circo-teatro, a música, a comédia e a rua.

Serviço:

Apresentação de Livia La Gatto e Renata Maciel

Quando: Nesta terça, 15 de março, às 21h

Local: Clube Barbixas

Endereço: Rua Augusta, 1129 - Consolação, São Paulo

Classificação etária: 18 anos

Ingressos: no link.