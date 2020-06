Lives da semana têm Gusttavo Lima, Raça Negra, Simone & Simaria e Gloria Groove

Gusttavo Lima, Raça Negra, Simone & Simara e Gloria Groove fazem live durante quarentena Foto: Instagram/@gusttavolima/Reprodução de 'Gigantes do Samba' (2014) / Som Livre/YouTube / @Simone e Simaria/Instagram/@gloriagroove

Para aqueles que estão em casa, em quarentena, durante a pandemia do novo coronavírus, cantores e cantoras, bandas e grupos seguem fazendo lives para incentivar o isolamento social.

Ao mesmo tempo, é uma forma de os artistas manterem o trabalho, enquanto show em estádios e apresentações presenciais não são liberadas. O Brasil ultrapassou, na semana passada, a marca de um milhão de pessoas contaminadas com a covid-19 e mais de 50 mil pessoas já morreram em três meses.

Nesta semana, algumas lives musicais terão temáticas juninas, como o Arraiá Danado de Bom, com Solange Almeida, nesta terça-feira, 23, às 19h, e do grupo Calcinha Preta, no mesmo dia, às 20h.

Mais para o fim da semana, na sexta, 26, Gusttavo Lima, Jonas Esticado e Felipe Araújo se apresentam às 21h, nos seus canais no YouTube.

E, no sábado e domingo, as lives mais aguardadas por internautas são de Raça Negra, Simone & Simaria, Gloria Groove, Skank, Leonardo, Milton Nascimento, Ed Motta e Alexandre Pires.

Confira agenda de lives de 22 a 28 de junho:

22 de junho (segunda-feira)

Às 20h: Daniela Mercury

23 de junho (terça-feira)

Às 19h: Ed Motta; Arraial Danado de Bom, com Solange Almeida

Às 20h: Calcinha Preta,

24 de junho (quarta-feira)

Às 20h: Israel e Rodolfo; Limão com Mel

26 de junho (sexta-feira)

Às 21h: Gusttavo Lima, Felipe Araújo e Jonas Esticado; Chameleo

* Ainda sem horário: Gilberto Gil, horário e definir

27 de junho (sábado)

Às 16h30: Simone e Simaria

Às 17h: Turma do Pagode

Às 19h: Léo Magalhães; Marcus e Belutti

Às 20h: Skank; Gloria Groove; Cleber e Cauan; Aretuza Lovi

Às 21h: Leonardo

28 de junho (domingo)

Às 18h30: Milton Nascimento