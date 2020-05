Lives discutem a importância das habilidades socioemocionais na quarentena

Série de lives explica como lidar com as habilidades socioemocionais durante a quarentena Foto: Pixabay

A pandemia do novo coronavírus provocou uma crise no sistema de saúde, na economia e em outras áreas de nossas vidas, como a educação. E como lidar com as relações interpessoais durante o isolamento social?

Falar sobre a importância das habilidades socioemocionais é um dos objetivos das lives realizadas pela Mind Lab, empresa que promove pesquisa e desenvolvimento de tecnologias educacionais, todas as quintas-feiras, às 17h, no YouTube.

Nesse mês, a Mind Lab iniciará a programação das lives para o mês das mães com uma série de quatro encontros focados na maternidade. Nesta quinta, 7, o tema do encontro será ‘Como manter a mente emocionalmente saudável durante o isolamento e depois dele’.

As transmissões ao vivo ocorrem até o final da quarentena com o objetivo de apoiar crianças, famílias e a comunidade escolar a encararem o isolamento social por uma outra perspectiva. Serão apresentados alguns métodos de ensino da metodologia ‘Mente Inovadora’, que leva jogos de raciocínio à grade de aulas e estimula os alunos a experimentar, em um contexto controlado, situações da vida real. Entre eles está o do Espelho, na qual os participantes poderão exercitar a autoreflexão, para admitir êxitos e fracassos, e aprender sobre o medo de errar, a superação de barreiras emocionais e como promover mudanças estruturais internas. Outros temas como o jogo na estratégia de ensino e de aprendizagem em sala de aula e como cuidar da alimentação das crianças durante a quarentena também serão discutidos.

As lives contarão com a presença do gestor de projetos pedagógicos da empresa, Thiago Zola, e convidados, como a humorista e youtuber Maryana com Y e a criadora do Gourmet Jr. Camila Verdeja & Santiago.

Ao final de cada encontro, a Mind Lab irá disponibilizar conteúdos gratuitos do Programa Mind Lab em Família, com atividades autoinstrucionais de jogos de raciocínio para estimular as crianças e famílias a praticarem habilidades como empatia, resiliência e trabalho em equipe.

Assista a um dos vídeos da ação: