Live com Felipe Neto, Gabi Oliveira e Yuri Marçal falará sobre racismo

Live sobre racismo irá reunir Gabi Oliveira, Yuri Marçal e Felipe Neto Foto: YouTube Brasil / Divulgação

Os youtubers Felipe Neto e Gabi Oliveira irão realizar, com mediação do comediante Yuri Marçal, uma live nesta terça-feira, 9, para falar sobre racismo, o papel das pessoas brancas na luta antirracista e como ir além da indignação com casos como o assassinato de George Floyd, nos Estados Unidos, por um policial.

A ideia é que Felipe Neto, com um canal com mais de 38 milhões de inscritos, aumente o alcance da transmissão, mas tenha um papel de ouvinte, buscando entender como uma pessoa branca pode ajudar a combater o racismo e os privilégios que possue na sociedade.

Já Gabi Oliveira possui um canal com mais de 500 mil inscritos, em que busca falar sobre a cultura negra por meio de diversos temas do dia a dia. Yuri Marçal ficou conhecido por publicar vídeos nas redes sociais em que ironiza e critica situações de racismo.

A live será transmitida simultaneamente nos canais de Felipe, Gabi e do YouTube Brasil a partir das 19h, e ficará disponível depois nos dois últimos canais. A iniciativa faz parte do #ConversasQueImportam, projeto do YouTube que trará conversas sobre diversidade por meio de diversos formatos nas redes sociais e no canal da plataforma de vídeos.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais